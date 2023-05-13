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СЦКК: Киев вновь применил для удара по Луганску крылатую ракету Storm Shadow

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При утреннем ударе по Луганску ВС Украины вновь применили крылатую ракету Storm Shadow англо-французского производства.
СЦКК: Киев вновь применил для удара по Луганску крылатую ракету Storm Shadow
  • РИА Новости

Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

«13 мая 2023 года в 09:15 вооружённые формирования Украины нанесли ракетный удар по посёлку Юбилейному города Луганска (ЛНР) с применением одной крылатой ракеты Storm Shadow (англо-французского производства)», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в результате обстрела ранения получила мирная жительница 1943 года рождения.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные при обстреле посёлка Юбилейного в Луганске могли использовать ракеты-приманки для обмана сил противовоздушной обороны.

Ранее район Юбилейный в Луганске вновь обстреляли украинские военные.

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