СЦКК: Киев вновь применил для удара по Луганску крылатую ракету Storm Shadow

При утреннем ударе по Луганску ВС Украины вновь применили крылатую ракету Storm Shadow англо-французского производства.

Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

«13 мая 2023 года в 09:15 вооружённые формирования Украины нанесли ракетный удар по посёлку Юбилейному города Луганска (ЛНР) с применением одной крылатой ракеты Storm Shadow (англо-французского производства)», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в результате обстрела ранения получила мирная жительница 1943 года рождения.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные при обстреле посёлка Юбилейного в Луганске могли использовать ракеты-приманки для обмана сил противовоздушной обороны.

Ранее район Юбилейный в Луганске вновь обстреляли украинские военные.