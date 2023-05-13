Марочко: ВСУ могли использовать ракеты-приманки при обстреле Юбилейного

Украинские военные при обстреле посёлка Юбилейный в Луганске могли использовать ракеты-приманки для обмана сил противовоздушной обороны.

Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Исходя из того, что было преодолено противодействие нашей противовоздушной обороны, могу сделать предположение, по вчерашней же схеме были запущены ещё и ракеты-приманки», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее район Юбилейный в Луганске вновь обстреляли украинские военные.

Марочко сообщил, что украинские военные, по предварительным данным, снова обстреляли Луганск, применив крылатые ракеты Storm Shadow.

В результате удара ВСУ по Юбилейному в ЛНР повреждены семь многоквартирных домов, 25 гаражей, 15 машин.