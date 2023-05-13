Марочко: ВСУ при обстреле Луганска могли вновь применить ракеты Storm Shadow

Украинские военные, по предварительным данным, снова обстреляли Луганск, применив крылатые ракеты Storm Shadow.

Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В СЦКК (представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. — RT) официально подали информацию, что удары по Луганску 12 мая были нанесены ракетами Storm Shadow. Сегодня, скорее всего, был второй пробный пуск по городу именно данным типом боеприпасов», — цитирует его ТАСС.

Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что ВСУ применили при обстреле Луганска 12 мая ракеты англо-французского производства Storm Shadow и ракету ADM-160B MALD производства США.

12 мая врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что Вооружённые силы Украины обстреляли Ленинский район Луганска.