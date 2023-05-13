ВСУ при обстреле Луганска 12 мая применили ракеты англо-французского производства

Украинские военные применили при обстреле Луганска 12 мая ракеты англо-французского производства Storm Shadow и ракету ADM-160B MALD производства США.

Об этом сообщает представительство ЛНР в СЦКК.

«12 мая 2023 года во время ракетного обстрела города Луганска ВФУ применили две крылатые ракеты Storm Shadow (англо-французского производства) и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD (производства США)», — говорится в сообщении.

12 мая врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что Вооружённые силы Украины обстреляли Ленинский район Луганска.

RT опубликовал кадры последствий обстрела Луганска со стороны Вооружённых сил Украины.

Позднее стало известно, что шесть детей пострадали при обстреле Луганска со стороны ВСУ.