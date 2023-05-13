В ЛНР сообщили, что в результате удара ВСУ по Юбилейному повреждены семь домов
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Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.
«Повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередачи», — говорится в сообщении.
Ранее район Юбилейный в Луганске вновь обстреляли украинские военные.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские военные, по предварительным данным, снова обстреляли Луганск, применив крылатые ракеты Storm Shadow.