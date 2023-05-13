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Минобороны: войска России уничтожили более 285 военных ВСУ на Донецком направлении

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Потери ВС Украины на Донецком направлении за сутки составили более 285 человек, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Минобороны: войска России уничтожили более 285 военных ВСУ на Донецком направлении
  • РИА Новости

«За сутки на Донецком направлении уничтожены более 285 украинских военнослужащих и наёмников, два танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортёра, четыре автомобиля, две самоходных гаубицы «Акация», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30», — заявил он.

Конашенков также сообщил, что в районе города Краматорска ДНР уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки украинской армии.

Ранее в российском ведомстве сообщили, что средства ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в районе Часова Яра.

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