Минобороны: войска России уничтожили более 285 военных ВСУ на Донецком направлении

Потери ВС Украины на Донецком направлении за сутки составили более 285 человек, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«За сутки на Донецком направлении уничтожены более 285 украинских военнослужащих и наёмников, два танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортёра, четыре автомобиля, две самоходных гаубицы «Акация», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30», — заявил он.

Конашенков также сообщил, что в районе города Краматорска ДНР уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки украинской армии.

Ранее в российском ведомстве сообщили, что средства ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в районе Часова Яра.