Минобороны: российские средства ПВО сбили украинский Су-27 в районе Часова Яра

Средства ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в районе Часова Яра.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики сбит истребитель Су-27 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что общая обстановка в зоне проведения специальной военной операции находится под контролем российских военных.

Утром 12 мая военные группировки «Восток» ВС России отразили ракетный удар ВСУ на Южно-Донецком направлении и сбили четыре ракеты HIMARS.