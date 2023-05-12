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Минобороны: российские средства ПВО сбили украинский Су-27 в районе Часова Яра

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Средства ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в районе Часова Яра.
Минобороны: российские средства ПВО сбили украинский Су-27 в районе Часова Яра
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики сбит истребитель Су-27 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что общая обстановка в зоне проведения специальной военной операции находится под контролем российских военных.

Утром 12 мая военные группировки «Восток» ВС России отразили ракетный удар ВСУ на Южно-Донецком направлении и сбили четыре ракеты HIMARS.

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