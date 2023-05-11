В Минобороны России заявили, что общая обстановка в зоне СВО находится под контролем

Общая обстановка в зоне проведения специальной военной операции (СВО) находится под контролем российских военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем», — говорится в заявлении.

Также в оборонном ведомстве опровергли сообщения ряда источников о якобы прорывах обороны на разных участках фронта.

Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что сообщения о якобы начале контрнаступления ВСУ на Запорожском фронте не соответствуют действительности.