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В Минобороны России заявили, что общая обстановка в зоне СВО находится под контролем

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Общая обстановка в зоне проведения специальной военной операции (СВО) находится под контролем российских военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем», — говорится в заявлении.

Также в оборонном ведомстве опровергли сообщения ряда источников о якобы прорывах обороны на разных участках фронта.

Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что сообщения о якобы начале контрнаступления ВСУ на Запорожском фронте не соответствуют действительности.

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