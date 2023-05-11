В Минобороны России опровергли информацию о прорывах обороны на фронтах

В Минобороны России опровергли сообщения разных источников о якобы прорывах обороны на разных участках фронта.

«Заявления, распространённые отдельными Telegram-каналами, об имевших место «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения не соответствуют действительности», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что сообщения о якобы начале контрнаступления ВСУ на Запорожском фронте не соответствуют действительности.

Рогов добавил, что источники на передовой также не подтвердили эти данные.