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Минобороны: российские военные на Южно-Донецком направлении сбили четыре ракеты HIMARS

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Военные группировки «Восток» ВС России отразили ракетный удар ВСУ на Южно-Донецком направлении и сбили четыре ракеты HIMARS.

Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«На Южно-Донецком направлении отражён ракетный удар противника. Расчётами зенитных ракетных систем С-300 сбиты четыре ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS», — отметил он.

Также отмечается, что ВС России огнём самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожили миномётный расчёт ВСУ.

Кроме того, российские военные расчётом самоходного миномёта «Тюльпан» уничтожили пункт временной дислокации украинских боевиков в районе Великой Новоселки.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о героических поступках российских солдат в ходе специальной военной операции.

Также в ведомстве заявили, что российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25, 12 беспилотников и 12 снарядов HIMARS.

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