«Известия»: Минобороны рассказало о подвигах российских военнослужащих в ходе СВО

В Министерстве обороны России сообщили о героических поступках российских солдат в ходе специальной военной операции.

Об этом сообщают «Известия».

Так, в Минобороны отметили храбрость лейтенанта Ивана Чекунова, который лично обнаружил и задержал разведчика ВСУ. Миномётная батарея под его командованием выполняла задачи по обороне позиций на одном из тактических направлений, когда украинские боевики попытались прорвать оборону в районе, прикрываемом батареей Чекунова.

В это время он организовал силами подчинённых непрерывный миномётный огонь по наступающим силам ВСУ и не допустил их продвижения.

В ведомстве также рассказали о подвиге сержанта Дениса Пичугина, который на подступах к одному из населённых пунктов, подконтрольному украинскому режиму обнаружил заброшенное здание, в котором ВС Украины оборудовали огневые позиции.

Пичугин вместе со своим отделением в течение трёх часов выдавливал оттуда украинских боевиков.

9 мая в Министерстве обороны России рассказали о героических поступках российских военнослужащих в ходе спецоперации.