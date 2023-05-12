«Известия»: Минобороны рассказало о подвигах российских военнослужащих в ходе СВО
Об этом сообщают «Известия».
Так, в Минобороны отметили храбрость лейтенанта Ивана Чекунова, который лично обнаружил и задержал разведчика ВСУ. Миномётная батарея под его командованием выполняла задачи по обороне позиций на одном из тактических направлений, когда украинские боевики попытались прорвать оборону в районе, прикрываемом батареей Чекунова.
В это время он организовал силами подчинённых непрерывный миномётный огонь по наступающим силам ВСУ и не допустил их продвижения.
В ведомстве также рассказали о подвиге сержанта Дениса Пичугина, который на подступах к одному из населённых пунктов, подконтрольному украинскому режиму обнаружил заброшенное здание, в котором ВС Украины оборудовали огневые позиции.
Пичугин вместе со своим отделением в течение трёх часов выдавливал оттуда украинских боевиков.
9 мая в Министерстве обороны России рассказали о героических поступках российских военнослужащих в ходе спецоперации.