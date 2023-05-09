В Минобороны России рассказали о подвигах российских военнослужащих в ходе СВО

В Министерстве обороны России рассказали о героических поступках российских военнослужащих в ходе спецоперации.

Об этом пишут «Известия».

В Минобороны отметили заслуги ефрейтора Александра Сизикова, который вместе с сослуживцами выполнял задачу по обороне населённого пункта от боевиков ВСУ.

Он не только отражал атаки националистов, но также сумел нанести ущерб неприятелю, подбив танк, БМТ и три БТР, когда украинские военные активно обстреливали позиции ВС России.

Кроме того, выдающийся уровень подготовки продемонстрировал старший сержант Тимур Хакимов. При совершении марша он обнаружил боевую машину пехоты националистов, движущуюся в направлении российской колонны, нанёс удар и огнём из гранатомёта уничтожил БМП ВСУ.

7 декабря глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что подвиги героев специальной военной операции включат в школьные учебники по истории.

В конце апреля президент России Владимир Путин поручил изучить вопрос о передаче в музеи артефактов, которые имеют отношение к специальной военной операции.