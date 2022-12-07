Глава Минпросвещения Кравцов: подвиги героев спецоперации включат в учебники по истории
- РИА Новости
«То, что герои СВО будут включены в учебники истории, — это однозначно», — цитирует его ТАСС.
Ранее в пресс-службе Рособрнадзора допустили, что задания, связанные со спецоперацией на Украине, появятся в едином госэкзамене по истории после соответствующих изменений в рабочих программах и учебниках.
В октябре стало известно, что в российских школах появятся элементы начальной медицинской подготовки на уроках ОБЖ в 10—11-х классах.