Глава Минпросвещения Кравцов: подвиги героев спецоперации включат в учебники по истории

Подвиги героев специальной военной операции включат в школьные учебники по истории, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

«То, что герои СВО будут включены в учебники истории, — это однозначно», — цитирует его ТАСС.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора допустили, что задания, связанные со спецоперацией на Украине, появятся в едином госэкзамене по истории после соответствующих изменений в рабочих программах и учебниках.

В октябре стало известно, что в российских школах появятся элементы начальной медицинской подготовки на уроках ОБЖ в 10—11-х классах.