Рособрнадзор допустил появление вопросов по спецоперации в ЕГЭ по истории
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
«В ЕГЭ соответствующие вопросы появятся после реализации указанных задач, так как в ЕГЭ проверяется содержание по предмету, изученное школьниками в соответствии с образовательными программами. Сроки реализации данных задач традиционно устанавливает Минпросвещения России», — говорится в сообщении.
В июне глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил о необходимости сократить число учебников по истории в российских школах.