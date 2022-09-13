военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Рособрнадзор допустил появление вопросов по спецоперации в ЕГЭ по истории

Короткая ссылка
Задания, связанные со спецоперацией на Украине, появятся в едином госэкзамене по истории после соответствующих изменений в рабочих программах и учебниках.
Рособрнадзор допустил появление вопросов по спецоперации в ЕГЭ по истории
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«В ЕГЭ соответствующие вопросы появятся после реализации указанных задач, так как в ЕГЭ проверяется содержание по предмету, изученное школьниками в соответствии с образовательными программами. Сроки реализации данных задач традиционно устанавливает Минпросвещения России», — говорится в сообщении.

В июне глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил о необходимости сократить число учебников по истории в российских школах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить