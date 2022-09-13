Рособрнадзор допустил появление вопросов по спецоперации в ЕГЭ по истории

Задания, связанные со спецоперацией на Украине, появятся в едином госэкзамене по истории после соответствующих изменений в рабочих программах и учебниках.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«В ЕГЭ соответствующие вопросы появятся после реализации указанных задач, так как в ЕГЭ проверяется содержание по предмету, изученное школьниками в соответствии с образовательными программами. Сроки реализации данных задач традиционно устанавливает Минпросвещения России», — говорится в сообщении.

В июне глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил о необходимости сократить число учебников по истории в российских школах.