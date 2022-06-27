Глава Минпросвещения Кравцов призвал сократить число школьных учебников по истории

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Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил о необходимости сократить число учебников по истории в российских школах.
Глава Минпросвещения Кравцов призвал сократить число школьных учебников по истории
  • РИА Новости

«Качество школьных учебников. Мы видим, к каким ужасающим последствиям привело искажение истории в украинских учебниках. Учебники истории должны меняться, должно сокращаться их количество. Это однозначно», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Минпросвещения планируют ввести в старших классах дополнительный курс по истории России.

Также Министерство просвещения представило проект приказа, устанавливающий перечень учебников, допущенных к использованию в школах.

Перечень включает в себя более 2 тыс. наименований.

В частности, в документе указаны учебники, которые могут быть использованы в адаптивных образовательных программах.

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