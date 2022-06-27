Глава Минпросвещения Кравцов призвал сократить число школьных учебников по истории
- РИА Новости
«Качество школьных учебников. Мы видим, к каким ужасающим последствиям привело искажение истории в украинских учебниках. Учебники истории должны меняться, должно сокращаться их количество. Это однозначно», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Минпросвещения планируют ввести в старших классах дополнительный курс по истории России.
Также Министерство просвещения представило проект приказа, устанавливающий перечень учебников, допущенных к использованию в школах.
Перечень включает в себя более 2 тыс. наименований.
В частности, в документе указаны учебники, которые могут быть использованы в адаптивных образовательных программах.