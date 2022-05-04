Минпросвещения представило обновлённый перечень школьных учебников
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Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на документ, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов 4 мая.
Перечень включает в себя более 2 тыс. наименований.
В частности, в документе указаны учебники, которые могут быть использованы в адаптивных образовательных программах.
Ранее директор Института российской истории РАН Юрий Петров в беседе с НСН прокомментировал инициативу Минпросвещения ввести занятия по историческому просвещению в младших классах школ.