Минпросвещения представило обновлённый перечень школьных учебников

Министерство просвещения представило проект приказа, устанавливающий перечень учебников, допущенных к использованию в школах.

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на документ, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов 4 мая.

Перечень включает в себя более 2 тыс. наименований.

В частности, в документе указаны учебники, которые могут быть использованы в адаптивных образовательных программах.

Ранее директор Института российской истории РАН Юрий Петров в беседе с НСН прокомментировал инициативу Минпросвещения ввести занятия по историческому просвещению в младших классах школ.