В Минпросвещения намерены ввести в старших классах дополнительный курс по истории России

В Минпросвещения планируют ввести в старших классах дополнительный курс по истории России. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов.

«Сегодня мы тоже обязательно обсудим, мне кажется, это своевременное предложение, ввести в старших классах — в 10-х или 11-х — такой курс интегрированный «Россия — моя история», в котором ещё раз можно пройти всю историю нашей страны», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Министерство просвещения представило проект приказа, устанавливающий перечень учебников, допущенных к использованию в школах.

Перечень включает в себя более 2 тыс. наименований.

В частности, в документе указаны учебники, которые могут быть использованы в адаптивных образовательных программах.