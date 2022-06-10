В Минпросвещения намерены ввести в старших классах дополнительный курс по истории России
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«Сегодня мы тоже обязательно обсудим, мне кажется, это своевременное предложение, ввести в старших классах — в 10-х или 11-х — такой курс интегрированный «Россия — моя история», в котором ещё раз можно пройти всю историю нашей страны», — приводит ТАСС его слова.
Ранее Министерство просвещения представило проект приказа, устанавливающий перечень учебников, допущенных к использованию в школах.
Перечень включает в себя более 2 тыс. наименований.
В частности, в документе указаны учебники, которые могут быть использованы в адаптивных образовательных программах.