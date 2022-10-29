Элементы начальной медицинской подготовки появятся на уроках ОБЖ в школах России

В российских школах появятся элементы начальной медицинской подготовки на уроках ОБЖ в 10—11 классах.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) среднего общего образования.

«Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. Освоение основ медицинских знаний. Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — сказано в проекте.

Уточняется, что школьникам расскажут про инфекционные заболевания и их профилактику, биолого-социальные чрезвычайные ситуации, а также правила профилактики коронавируса.

Ранее стало известно, что урок «Искусственный интеллект в стартапах» прошли более 2,4 млн учащихся из России и 130 стран. Также проведено свыше 120 открытых «Уроков цифры».