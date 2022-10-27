Урок «Искусственный интеллект в стартапах» прошли более 2,4 млн школьников

Урок «Искусственный интеллект в стартапах» прошли более 2,4 млн учащихся из России и 130 стран. Также проведено свыше 120 открытых «Уроков цифры».

Об этом сообщает «Взгляд».

«Урок цифры» стартовал в сентябре 2022 года в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Его разработала команда Академии искусственного интеллекта для школьников благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке молодёжных акселераторов Сбера и Sber AI.

Школьники, их родители и учителя ознакомились с технологиями ИИ и основными трендами их развития.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области запустили проект «Код будущего» для школьников 8—11-х классов.