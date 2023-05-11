Российская ПВО сбила украинский Су-25 в Херсонской области

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 12 беспилотников и 12 снарядов HIMARS, сообщило Минобороны России.

Отмечается, что самолёт был сбит в районе населённого пункта Червоный Маяк в Херсонской области.

Всего с начала спецоперации были уничтожены 421 украинский военный самолёт, 230 вертолётов, а также 4074 беспилотных летательных аппарата.