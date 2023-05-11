Российская ПВО сбила украинский Су-25 в Херсонской области
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 12 беспилотников и 12 снарядов HIMARS, сообщило Минобороны России.
- РИА Новости
Отмечается, что самолёт был сбит в районе населённого пункта Червоный Маяк в Херсонской области.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 421 украинский военный самолёт, 230 вертолётов, а также 4074 беспилотных летательных аппарата.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен