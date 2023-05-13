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Российская авиация сбила украинский вертолёт Ми-8 в районе Купянска

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В районе Купянска Харьковской области был сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.
Российская авиация сбила украинский вертолёт Ми-8 в районе Купянска
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Купянска Харьковской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подразделение группировки ВС России «Юг» по наводке разведчика батальона «Спарта» уничтожило украинскую радиолокационную систему на Донецком направлении.

Отмечается, что оператор БПЛА определил месторасположение вражеской РЛС. Затем координаты были переданы расчёту гаубицы Д-30.

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