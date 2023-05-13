РИА Новости: группировка ВС России «Юг» по наводке «Спарты» уничтожила украинскую РЛС

Подразделение группировки ВС России «Юг» по наводке разведчика батальона «Спарта» уничтожило украинскую радиолокационную систему на Донецком направлении.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что оператор БПЛА определил месторасположение вражеской РЛС. Затем координаты были переданы расчёту гаубицы Д-30.

«Незамедлительно последовал удар осколочно-фугасными снарядами при корректировке оператора дрона», — говорится в сообщении.

Ранее группировка «Центр» ударила по военным трёх бригад ВСУ, вскрыв их перемещение.

Также сообщалось об уничтожении группировкой «Днепр» артиллерии противника на Херсонском направлении.