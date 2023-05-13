РИА Новости: группировка ВС России «Юг» по наводке «Спарты» уничтожила украинскую РЛС
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что оператор БПЛА определил месторасположение вражеской РЛС. Затем координаты были переданы расчёту гаубицы Д-30.
«Незамедлительно последовал удар осколочно-фугасными снарядами при корректировке оператора дрона», — говорится в сообщении.
Ранее группировка «Центр» ударила по военным трёх бригад ВСУ, вскрыв их перемещение.
Также сообщалось об уничтожении группировкой «Днепр» артиллерии противника на Херсонском направлении.