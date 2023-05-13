Группировка «Днепр» уничтожила артиллерию противника на Херсонском направлении

Начальник пресс-центра группировки Алексей Рулёв заявил, что подразделения российской группировки войск «Днепр» уничтожили позиции украинской артиллерии на Херсонском направлении.

Об этом информирует РИА Новости.

Речь идёт о населённых пунктах Ивановка, Антоновка и Тягинка.

«Уничтожены буксируемая гаубица M777 производства США, два миномёта, гаубица Д-30, живая сила противника», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в районах населённых пунктов Зеленовка, Крынки и Голая Пристань подавлены три разведывательных БПЛА.

Ранее в районе Херсона был уничтожен склад боеприпасов украинских военных.