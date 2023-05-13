Группировка «Днепр» уничтожила артиллерию противника на Херсонском направлении
Об этом информирует РИА Новости.
Речь идёт о населённых пунктах Ивановка, Антоновка и Тягинка.
«Уничтожены буксируемая гаубица M777 производства США, два миномёта, гаубица Д-30, живая сила противника», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в районах населённых пунктов Зеленовка, Крынки и Голая Пристань подавлены три разведывательных БПЛА.
Ранее в районе Херсона был уничтожен склад боеприпасов украинских военных.