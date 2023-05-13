Группировка «Центр» ударила по военным трёх бригад ВСУ, вскрыв их перемещение
Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Речь идёт о 66-й механизированной бригаде, 58-й мотопехотной бригаде и 5-й бригаде Национальной гвардии Украины.
«В результате огневого поражения авиацией и артиллерией группировки «Центр» противник понёс потери в личном составе и технике», — сказал Савчук.
Ранее группировка «Днепр» уничтожила артиллерию противника на Херсонском направлении.