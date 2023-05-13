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Группировка «Центр» ударила по военным трёх бригад ВСУ, вскрыв их перемещение

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Группировка «Центр» вскрыла перемещение личного состава трёх бригад ВСУ на Невском участке и в районе Серебрянского лесничества, по которым нанесли удары российские авиация и артиллерия.

Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Речь идёт о 66-й механизированной бригаде, 58-й мотопехотной бригаде и 5-й бригаде Национальной гвардии Украины.

«В результате огневого поражения авиацией и артиллерией группировки «Центр» противник понёс потери в личном составе и технике», — сказал Савчук.

Ранее группировка «Днепр» уничтожила артиллерию противника на Херсонском направлении.

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