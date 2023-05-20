Уровень несоответствия: посол Украины в Великобритании заявил об «ужасной цене» возможного контрнаступления ВСУ

Киеву предстоит заплатить высокую цену за возможное контрнаступление, заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко. По его словам, западные партнёры киевского режима оказывают «слишком сильное давление», требуя от ВСУ активных действий и завышая ожидания. Аналитики отмечают, что Западу на фоне колоссальных объёмов военной помощи Украине нужны существенные результаты на поле боя, в том числе и по внутриполитическим причинам. Однако, по мнению специалистов, ВСУ не готовы к масштабным наступательным операциям.

Киеву придётся заплатить «ужасную цену» в случае контрнаступления ВСУ, заявил в интервью британскому телеканалу ITV посол Украины в Соединённом Королевстве Вадим Пристайко.

«Я понимаю, что это может быть крайне ужасное лето и что ужасна цена всего этого», — сказал дипломат.

Он добавил, что западные партнёры оказывают политическое давление на Киев, требуя от ВСУ активных действий и завышая свои ожидания.

«Слишком сильное давление, слишком много ожиданий», — сказал Пристайко.

Также, по его словам, в Киеве опасаются, что по мере приближения президентских выборов в США поддержка Украины может ослабнуть. Он пояснил, что это происходит из-за цикличности, которая является одной из «слабых сторон» демократии.

«Мы понимаем, что, возможно, настанет время, когда нас не будут столь активно поддерживать, поэтому нам нужно прямо сейчас оказывать максимальное давление. Поэтому мы спрашиваем наших друзей: «Можете ли вы оказать нам содействие всеми возможными средствами?» Позвольте нам в этот раз сделать решающий рывок», — заявил посол.

Поэтому, пояснил Пристайко, президент Владимир Зеленский «совершает все эти поездки по Европе» — чтобы заручиться дополнительной поддержкой.

«Если нам удастся продемонстрировать, что все вложения были правильными и что сделаны они были в нужных людей в нужное время, то, надеюсь, это позволит нам продвинуться ещё на один шаг», — добавил он.

«Нужно подождать»

Официальный Киев уже несколько месяцев говорит о скором контрнаступлении ВСУ. Однако в последнее время украинская сторона утверждает, что для полноценного наступления ей не хватает вооружения и техники, которые партиями поступают от Запада.

При этом такую позицию в публичном пространстве оспаривают первые лица США. Так, 9 мая госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у сил киевского режима есть всё необходимое, чтобы начать контрнаступление.

«Они располагают... тем, что им необходимо, чтобы дальше успешно возвращать территорию, которую Россия захватила силой за последние 14 месяцев», — сказал дипломат.

Однако всего через пару дней эти слова фактически опроверг Зеленский.

Белый дом

Gettyimages.ru

© Bo Zaunders

В опубликованном 11 мая интервью европейским СМИ глава киевского режима заявил, что, несмотря на готовность бригад к боевым действиям, ВСУ по-прежнему испытывают нехватку западной бронетехники, поступающей в войска неравномерно.

«Мы можем начать наступать (с тем, что есть. — RT) и добиться успехов. Однако так мы потеряем много людей. Я считаю это неприемлемым. Поэтому нам нужно подождать. Нам по-прежнему нужно ещё немного времени», — приводит его слова ТАСС.

В то же время, как сообщило издание Politico, пакет помощи Украине на сумму $48 млрд, который конгресс США одобрил в декабре прошлого года, может закончиться уже к середине лета.

9 мая Вашингтон объявил о поставке 155-мм снарядов, оборудования для борьбы с дронами, систем ПВО, а также программного обеспечения и технической помощи для создания сети противовоздушной обороны Украины на сумму $1,2 млрд. Таким образом, в пакете помощи стране останется чуть более $4 млрд, пишет Politico.

При этом, как подчёркивает издание, Вашингтон намерен продолжать поддерживать Киев в долгосрочной перспективе и на фоне планируемого контрнаступления украинских сил.

«Нужен серьёзный результат»

Аналитики, со своей стороны, полагают, что заявления украинского посла могут свидетельствовать о том, что и Киев, и его партнёры не уверены в успехе масштабного контрнаступления.

«Ни коллективный Запад, ни украинская сторона не могут поручиться, что исход контрнаступления будет удачным. Представители киевского режима пытаются заранее подстелить соломку, чтобы потом можно было сказать в своё оправдание: «Мы вас предупреждали о колоссальных издержках». Они смогут обвинить Запад в недостаточных объёмах финансирования, поставок техники и так далее», — пояснил в разговоре с RT военный политолог Иван Коновалов.

Уничтоженная техника ВСУ

РИА Новости

© Виктор Антонюк

В то же время, как он считает, значительная часть западного истеблишмента начинает осознавать, что потенциальное наступление ВСУ вряд ли станет решающим.

«Однако для Запада это критически важно. Туда вложены огромные деньги. Вообще, речь идёт о перестройке экономики некоторых западных стран, где производство ставится на военные рельсы. Они несут огромные издержки. Теперь властям этих государств нужно объяснить своему электорату, для чего они это делают, а чтобы были аргументы, нужен очень серьёзный результат на поле боя», — рассуждает аналитик.

При этом, с его точки зрения, несмотря на бравурную риторику, на деле украинские власти не хотят переходить к активным наступательным действиям.

«Даже в самом Киеве в это не верят. Тот же Зеленский всем своим видом демонстрирует, что не уверен ни в чём. Тем не менее на украинское руководство продолжается давление, чтобы ВСУ наконец-таки провели военную операцию. Поэтому Киев всячески изворачивается, действуя на тактическом уровне: в самых разных местах работают штурмовые группы, пытающиеся раскачать российскую оборону», — пояснил Коновалов.

Несмотря на отсутствие результата, свои действия некоторые киевские генералы и политики представляют как наступление.

«Масштабно действовать они не хотят, но Запад настаивает, говоря, что Киеву дали всё, что он просил, — «извольте соответствовать». Но Киев соответствовать не может», — заявил специалист.

Он не исключил, что Киев продолжит попытки воздействовать на Запад при помощи публичных заявлений, по возможности воздерживаясь от перехода к масштабным военным операциям.

Аналогичной точки зрения придерживается военный обозреватель Александр Хроленко. В комментарии RT он выразил мнение, что силы киевского режима не готовы к активным действиям.

«Изначально было понятно, что украинская армия не готова к контрнаступлению, которое требует как минимум троекратного превосходства в силах, огневой мощи, боеприпасах и воздушной поддержке. Никаких объективных условий для наступления нет. Западу, конечно, нужны результаты, ведь Евросоюз и Соединённые Штаты вложили огромные деньги в киевский режим», — констатировал Хроленко.

В то же время, по его словам, в медийном пространстве активно создаётся картина скорой победы украинских сил.

«Однако в конце концов придётся вернуться к реальности. Российские войска наращивают эффективность на театре военных действий. Любая активность на отдельных участках линии боевого соприкосновения гасится очень решительно и авиацией, и ракетным оружием, и сухопутными войсками. С начала мая Россия стала наносить гораздо больше высокоточных ракетных ударов не только по переднему краю, но и по оперативному тылу. Это и Николаев, и Одесса, и Киев», — напомнил военный обозреватель.

Он допустил, что как командование ВСУ, так и натовские специалисты понимают, что Украина не готова контратаковать.

«Но им нужно как-то решать проблему. Они заставляют украинские войска что-то делать, куда-то двигаться, но солдаты понимают, что их отправляют на убой. Об этом уже говорят и дипломаты. Поражая ЗРК Patriot, Россия демонстрирует, что она противнику не по зубам. Разговоры о необходимости победить Россию на поле боя постепенно сходят на нет», — заключил Хроленко.