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Уровень несоответствия: посол Украины в Великобритании заявил об «ужасной цене» возможного контрнаступления ВСУ

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Александр Карпов, Владимир Дуюн
Киеву предстоит заплатить высокую цену за возможное контрнаступление, заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко. По его словам, западные партнёры киевского режима оказывают «слишком сильное давление», требуя от ВСУ активных действий и завышая ожидания. Аналитики отмечают, что Западу на фоне колоссальных объёмов военной помощи Украине нужны существенные результаты на поле боя, в том числе и по внутриполитическим причинам. Однако, по мнению специалистов, ВСУ не готовы к масштабным наступательным операциям.
Уровень несоответствия: посол Украины в Великобритании заявил об «ужасной цене» возможного контрнаступления ВСУ
  • Подбитый танк ВСУ в районе Артёмовска
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

Киеву придётся заплатить «ужасную цену» в случае контрнаступления ВСУ, заявил в интервью британскому телеканалу ITV посол Украины в Соединённом Королевстве Вадим Пристайко.

«Я понимаю, что это может быть крайне ужасное лето и что ужасна цена всего этого», — сказал дипломат.

Он добавил, что западные партнёры оказывают политическое давление на Киев, требуя от ВСУ активных действий и завышая свои ожидания.

«Слишком сильное давление, слишком много ожиданий», — сказал Пристайко.

Также, по его словам, в Киеве опасаются, что по мере приближения президентских выборов в США поддержка Украины может ослабнуть. Он пояснил, что это происходит из-за цикличности, которая является одной из «слабых сторон» демократии.

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«Мы понимаем, что, возможно, настанет время, когда нас не будут столь активно поддерживать, поэтому нам нужно прямо сейчас оказывать максимальное давление. Поэтому мы спрашиваем наших друзей: «Можете ли вы оказать нам содействие всеми возможными средствами?» Позвольте нам в этот раз сделать решающий рывок», — заявил посол.

Поэтому, пояснил Пристайко, президент Владимир Зеленский «совершает все эти поездки по Европе» — чтобы заручиться дополнительной поддержкой.

«Если нам удастся продемонстрировать, что все вложения были правильными и что сделаны они были в нужных людей в нужное время, то, надеюсь, это позволит нам продвинуться ещё на один шаг», — добавил он.

«Нужно подождать»

Официальный Киев уже несколько месяцев говорит о скором контрнаступлении ВСУ. Однако в последнее время украинская сторона утверждает, что для полноценного наступления ей не хватает вооружения и техники, которые партиями поступают от Запада.

При этом такую позицию в публичном пространстве оспаривают первые лица США. Так, 9 мая госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у сил киевского режима есть всё необходимое, чтобы начать контрнаступление.

«Они располагают... тем, что им необходимо, чтобы дальше успешно возвращать территорию, которую Россия захватила силой за последние 14 месяцев», — сказал дипломат.

Однако всего через пару дней эти слова фактически опроверг Зеленский.

  • Белый дом
  • Gettyimages.ru
  • © Bo Zaunders

В опубликованном 11 мая интервью европейским СМИ глава киевского режима заявил, что, несмотря на готовность бригад к боевым действиям, ВСУ по-прежнему испытывают нехватку западной бронетехники, поступающей в войска неравномерно.

«Мы можем начать наступать (с тем, что есть. — RT) и добиться успехов. Однако так мы потеряем много людей. Я считаю это неприемлемым. Поэтому нам нужно подождать. Нам по-прежнему нужно ещё немного времени», — приводит его слова ТАСС.

В то же время, как сообщило издание Politico, пакет помощи Украине на сумму $48 млрд, который конгресс США одобрил в декабре прошлого года, может закончиться уже к середине лета.

9 мая Вашингтон объявил о поставке 155-мм снарядов, оборудования для борьбы с дронами, систем ПВО, а также программного обеспечения и технической помощи для создания сети противовоздушной обороны Украины на сумму $1,2 млрд. Таким образом, в пакете помощи стране останется чуть более $4 млрд, пишет Politico.

При этом, как подчёркивает издание, Вашингтон намерен продолжать поддерживать Киев в долгосрочной перспективе и на фоне планируемого контрнаступления украинских сил.

«Нужен серьёзный результат»

Аналитики, со своей стороны, полагают, что заявления украинского посла могут свидетельствовать о том, что и Киев, и его партнёры не уверены в успехе масштабного контрнаступления.

«Ни коллективный Запад, ни украинская сторона не могут поручиться, что исход контрнаступления будет удачным. Представители киевского режима пытаются заранее подстелить соломку, чтобы потом можно было сказать в своё оправдание: «Мы вас предупреждали о колоссальных издержках». Они смогут обвинить Запад в недостаточных объёмах финансирования, поставок техники и так далее», — пояснил в разговоре с RT военный политолог Иван Коновалов.

  • Уничтоженная техника ВСУ
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

В то же время, как он считает, значительная часть западного истеблишмента начинает осознавать, что потенциальное наступление ВСУ вряд ли станет решающим.

«Однако для Запада это критически важно. Туда вложены огромные деньги. Вообще, речь идёт о перестройке экономики некоторых западных стран, где производство ставится на военные рельсы. Они несут огромные издержки. Теперь властям этих государств нужно объяснить своему электорату, для чего они это делают, а чтобы были аргументы, нужен очень серьёзный результат на поле боя», — рассуждает аналитик.

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При этом, с его точки зрения, несмотря на бравурную риторику, на деле украинские власти не хотят переходить к активным наступательным действиям.

«Даже в самом Киеве в это не верят. Тот же Зеленский всем своим видом демонстрирует, что не уверен ни в чём. Тем не менее на украинское руководство продолжается давление, чтобы ВСУ наконец-таки провели военную операцию. Поэтому Киев всячески изворачивается, действуя на тактическом уровне: в самых разных местах работают штурмовые группы, пытающиеся раскачать российскую оборону», — пояснил Коновалов.

Несмотря на отсутствие результата, свои действия некоторые киевские генералы и политики представляют как наступление.

«Масштабно действовать они не хотят, но Запад настаивает, говоря, что Киеву дали всё, что он просил, — «извольте соответствовать». Но Киев соответствовать не может», — заявил специалист.

Он не исключил, что Киев продолжит попытки воздействовать на Запад при помощи публичных заявлений, по возможности воздерживаясь от перехода к масштабным военным операциям.

Аналогичной точки зрения придерживается военный обозреватель Александр Хроленко. В комментарии RT он выразил мнение, что силы киевского режима не готовы к активным действиям.

«Изначально было понятно, что украинская армия не готова к контрнаступлению, которое требует как минимум троекратного превосходства в силах, огневой мощи, боеприпасах и воздушной поддержке. Никаких объективных условий для наступления нет. Западу, конечно, нужны результаты, ведь Евросоюз и Соединённые Штаты вложили огромные деньги в киевский режим», — констатировал Хроленко.

В то же время, по его словам, в медийном пространстве активно создаётся картина скорой победы украинских сил.

«Однако в конце концов придётся вернуться к реальности. Российские войска наращивают эффективность на театре военных действий. Любая активность на отдельных участках линии боевого соприкосновения гасится очень решительно и авиацией, и ракетным оружием, и сухопутными войсками. С начала мая Россия стала наносить гораздо больше высокоточных ракетных ударов не только по переднему краю, но и по оперативному тылу. Это и Николаев, и Одесса, и Киев», — напомнил военный обозреватель.

Он допустил, что как командование ВСУ, так и натовские специалисты понимают, что Украина не готова контратаковать.

«Но им нужно как-то решать проблему. Они заставляют украинские войска что-то делать, куда-то двигаться, но солдаты понимают, что их отправляют на убой. Об этом уже говорят и дипломаты. Поражая ЗРК Patriot, Россия демонстрирует, что она противнику не по зубам. Разговоры о необходимости победить Россию на поле боя постепенно сходят на нет», — заключил Хроленко.

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