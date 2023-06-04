Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Песков заявил о постоянном повышении уровня ТТХ поставляемых Киеву вооружений

Короткая ссылка
Уровень тактико-технических характеристик поставляемых Киеву вооружений постоянно растёт, что приведёт к очередному витку нагнетания напряжённости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».
Песков заявил о постоянном повышении уровня ТТХ поставляемых Киеву вооружений
  • РИА Новости

Он отметил обсуждения о поставках из европейских стран ракет с дальностью 500 и выше километров.

«Это совсем качественно другое вооружение. Конечно, которое уже, ну, скажем так, приведёт к очередному витку... в спирали нагнетания напряжённости», — сказал Песков.

В Белом доме утверждают, что украинская армия собирается перейти в контрнаступление летом

Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что ВС Украины начнут контрнаступление, когда получат от Запада необходимое оружие и технику.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал снять все ограничения на поставку оружия для украинской армии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить