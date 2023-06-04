Песков заявил о постоянном повышении уровня ТТХ поставляемых Киеву вооружений

Уровень тактико-технических характеристик поставляемых Киеву вооружений постоянно растёт, что приведёт к очередному витку нагнетания напряжённости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Он отметил обсуждения о поставках из европейских стран ракет с дальностью 500 и выше километров.

«Это совсем качественно другое вооружение. Конечно, которое уже, ну, скажем так, приведёт к очередному витку... в спирали нагнетания напряжённости», — сказал Песков.

В Белом доме утверждают, что украинская армия собирается перейти в контрнаступление летом.

Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что ВС Украины начнут контрнаступление, когда получат от Запада необходимое оружие и технику.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал снять все ограничения на поставку оружия для украинской армии.