Песков заявил о постоянном повышении уровня ТТХ поставляемых Киеву вооружений
- РИА Новости
Он отметил обсуждения о поставках из европейских стран ракет с дальностью 500 и выше километров.
«Это совсем качественно другое вооружение. Конечно, которое уже, ну, скажем так, приведёт к очередному витку... в спирали нагнетания напряжённости», — сказал Песков.
В Белом доме утверждают, что украинская армия собирается перейти в контрнаступление летом.
Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что ВС Украины начнут контрнаступление, когда получат от Запада необходимое оружие и технику.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал снять все ограничения на поставку оружия для украинской армии.