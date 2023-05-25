Офис Зеленского: контрнаступление Украины начнётся после получения необходимого вооружения
- AP
Об этом информирует Bloomberg.
«Мы будем и дальше подготавливать контрнаступление», — сказал он, выразив уверенность в том, что контрнаступление принесёт результаты.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ может перенести анонсированное контрнаступление на 2024 год.
По его словам, украинское командование вынуждено на постоянной основе пополнять свои ресурсы, силы и материально-технические средства.
Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин исключил возможность наступления Вооружённых сил Украины в 2023 году на фоне дефицита оружия.