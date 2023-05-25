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Офис Зеленского: контрнаступление Украины начнётся после получения необходимого вооружения

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Заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что ВС Украины начнут контрнаступление, когда получат от Запада необходимое оружие и технику.
Офис Зеленского: контрнаступление Украины начнётся после получения необходимого вооружения
  • AP

Об этом информирует Bloomberg.

«Мы будем и дальше подготавливать контрнаступление», — сказал он, выразив уверенность в том, что контрнаступление принесёт результаты.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ может перенести анонсированное контрнаступление на 2024 год.

По его словам, украинское командование вынуждено на постоянной основе пополнять свои ресурсы, силы и материально-технические средства.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин исключил возможность наступления Вооружённых сил Украины в 2023 году на фоне дефицита оружия.

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