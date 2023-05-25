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Бывший советник Кучмы Соскин исключил наступление ВСУ в 2023 году на фоне дефицита оружия

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Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин исключил возможность наступления Вооружённых сил Украины в 2023 году на фоне дефицита оружия.
Бывший советник Кучмы Соскин исключил наступление ВСУ в 2023 году на фоне дефицита оружия
  • AP

Об этом он заявил на своём YouTube-канале. 

По его словам, украинской армии «наступать нечем».

«Не хватает и людей, и танков, и артиллерии, и БТРов, и БМП», — цитирует Соскина РИА Новости.

Он добавил, что также у ВСУ нет большого количества ракет и самолётов. 

Соскин считает, что для получения оружия от Запада Украине нужно ждать осени.

«А осенью, когда начнутся дожди, какое контрнаступление?» — заявил эксперт.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление украинской армии якобы началось несколько дней назад. 

Глава Крыма Сергей Аксёнов в ответ на угрозу президента Украины Владимира Зеленского о наступлении пообещал его «встретить и похоронить».

Кроме того, врио губернатора Запорожской области назвал достаточно низкой готовность ВСУ к контрнаступлению в настоящее время.

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