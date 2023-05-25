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Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ началось несколько дней назад

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Контрнаступление ВСУ началось несколько дней назад, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире канала Rai 1.

«Контрнаступление идёт уже несколько дней, эта война растянута на 1,5 тыс. км вдоль границы, но отдельные операции уже начаты», — цитирует его ТАСС.

Подоляк добавил, что Украина будет применять поставленное Западом оружие только на тех территориях, которые считает своими.

Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что у ВСУ есть необходимый минимум вооружений для контрнаступления.

При этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что грядущее контрнаступление ВСУ может привести к большим потерям среди украинских военнослужащих.

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