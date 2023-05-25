Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ началось несколько дней назад
«Контрнаступление идёт уже несколько дней, эта война растянута на 1,5 тыс. км вдоль границы, но отдельные операции уже начаты», — цитирует его ТАСС.
Подоляк добавил, что Украина будет применять поставленное Западом оружие только на тех территориях, которые считает своими.
Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что у ВСУ есть необходимый минимум вооружений для контрнаступления.
При этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что грядущее контрнаступление ВСУ может привести к большим потерям среди украинских военнослужащих.