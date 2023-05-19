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Посол Украины в Лондоне Пристайко: Киев может заплатить ужасную цену за контрнаступление

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Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что грядущее контрнаступление ВСУ может привести к большим потерям среди украинских военнослужащих.

«Я знаю, что это может быть очень ужасное лето, цена (которую Украина заплатит. — RT) ужасна», — приводит ТАСС его слова в интервью телеканалу ITV.

Пристайко также сообщил, что на Западе имеются завышенные ожидания от украинского контрнаступления.

Ранее профессор Марк Кац заявил, что Украина намеренно преуменьшает важность возможного контрнаступления, чтобы подготовить своих западных союзников к провалу.

Также автор ливанской газеты Al Binaa Мухаммад Садык аль-Хусейни заявил, что стратегия России сломала хребет генералам НАТО и уничтожила контрнаступление ВСУ.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужно ещё немного времени для проведения контрнаступления.

Как пишет Financial Times, украинские чиновники не уверены в том, что контрнаступление армии Украины будет успешным.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер усомнился в том, что Вооружённые силы Украины могут начать контрнаступление.

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