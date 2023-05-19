Политолог Марк Кац: Киев готовит Запад к провалу контрнаступления, занижая его значимость

Профессор факультета политики и государственного управления американского Университета Джорджа Мейсона Марк Кац заявил, что Украина намеренно преуменьшает важность возможного контрнаступления, чтобы подготовить своих западных союзников к провалу.

Об этом пишет журнал Newsweek.

По его словам, Киев пытается «создать почву для позитивной реакции» Запада на любые успехи ВСУ, в том числе и самые незначительные.

«Предстоящее контрнаступление Украины не изменит ход войны», — добавил Кац.

Ранее Financial Times выразило предположение, что следующие пять месяцев станут решающими для Украины.

При этом аналитик Эндрю Мэтрик заявил, что концентрация западной техники станет признаком начала наступления ВСУ.

Также в Минобороны Австрии заявили о способности российской армии отразить контрнаступление ВСУ.