Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Аналитик Мэтрик: концентрация западной техники станет признаком начала наступления ВСУ

Короткая ссылка
Основным признаком начала контрнаступления Вооружённых сил Украины станет концентрация всей западной бронетехники на передовой. Такое мнение выразил военный эксперт, сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик.

Об этом аналитик сказал в беседе с изданием Business Insider.

«Реальным признаком украинского наступления будет использование западной бронетехники», — отметил Мэтрик.

Он уточнил, что сигналом к тому, что ВСУ готовятся начать контрнаступление, станет сосредоточение на передовой большого количества западного вооружения и тяжёлой бронетехники, включая боевые машины пехоты, танки и бронетранспортёры.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужно ещё немного времени для проведения контрнаступления.

Как пишет Financial Times, украинские чиновники не уверены, что контрнаступление армии Украины будет успешным.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер усомнился в том, что Вооружённые силы Украины могут начать контрнаступление.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить