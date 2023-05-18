Аналитик Мэтрик: концентрация западной техники станет признаком начала наступления ВСУ

Основным признаком начала контрнаступления Вооружённых сил Украины станет концентрация всей западной бронетехники на передовой. Такое мнение выразил военный эксперт, сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик.

Об этом аналитик сказал в беседе с изданием Business Insider.

«Реальным признаком украинского наступления будет использование западной бронетехники», — отметил Мэтрик.

Он уточнил, что сигналом к тому, что ВСУ готовятся начать контрнаступление, станет сосредоточение на передовой большого количества западного вооружения и тяжёлой бронетехники, включая боевые машины пехоты, танки и бронетранспортёры.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужно ещё немного времени для проведения контрнаступления.

Как пишет Financial Times, украинские чиновники не уверены, что контрнаступление армии Украины будет успешным.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер усомнился в том, что Вооружённые силы Украины могут начать контрнаступление.