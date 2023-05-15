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Экс-разведчик США Риттер усомнился в способности ВСУ начать контрнаступление

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Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер усомнился в том, что Вооружённые силы Украины могут начать контрнаступление.
Экс-разведчик США Риттер усомнился в способности ВСУ начать контрнаступление
  • AP
  • © Libkos

Об этом он написал в своей статье для агентства Sputnik.

Риттер задался вопросом, когда украинская армия посчитает, что обладает достаточными силами для проведения успешного контрнаступления.

«Ответ, скорее всего, «никогда», — констатировал он.

Риттер также отметил, что украинская армия сталкивается с нехваткой военнослужащих.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужно ещё немного времени для проведения контрнаступления.

Как пишет Financial Times, украинские чиновники не уверены в том, что контрнаступление армии Украины будет успешным.

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