Экс-разведчик США Риттер усомнился в способности ВСУ начать контрнаступление

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер усомнился в том, что Вооружённые силы Украины могут начать контрнаступление.

Об этом он написал в своей статье для агентства Sputnik.

Риттер задался вопросом, когда украинская армия посчитает, что обладает достаточными силами для проведения успешного контрнаступления.

«Ответ, скорее всего, «никогда», — констатировал он.

Риттер также отметил, что украинская армия сталкивается с нехваткой военнослужащих.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужно ещё немного времени для проведения контрнаступления.

Как пишет Financial Times, украинские чиновники не уверены в том, что контрнаступление армии Украины будет успешным.