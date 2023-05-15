Экс-разведчик США Риттер усомнился в способности ВСУ начать контрнаступление
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Об этом он написал в своей статье для агентства Sputnik.
Риттер задался вопросом, когда украинская армия посчитает, что обладает достаточными силами для проведения успешного контрнаступления.
«Ответ, скорее всего, «никогда», — констатировал он.
Риттер также отметил, что украинская армия сталкивается с нехваткой военнослужащих.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужно ещё немного времени для проведения контрнаступления.
Как пишет Financial Times, украинские чиновники не уверены в том, что контрнаступление армии Украины будет успешным.