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FT: украинские чиновники не уверены в успехе контрнаступления ВСУ

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Украинские чиновники не уверены в том, что контрнаступление армии Украины будет успешным, пишет газета Financial Times.
FT: украинские чиновники не уверены в успехе контрнаступления ВСУ
  • AP

«За закрытыми дверями некоторые высокопоставленные чиновники в Киеве заняли, как это охарактеризовал один из них, «очень реалистичную и очень прагматичную» позицию», — говорится в материале.

Согласно данным издания, киевские чиновники признают, что Украина вряд ли получит контроль над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, «по крайней мере в этом году».

Украинская сторона обеспокоена тем, что при неудачной попытке захватить значительные территории, Запад может усомниться в необходимости помогать Киеву и будет склоняться к переговорам.

Ранее в Минобороны России сообщили, что общая обстановка в зоне проведения специальной военной операции находится под контролем российских военных.

Утром 12 мая военные группировки «Восток» ВС России отразили ракетный удар ВСУ на Южно-Донецком направлении и сбили четыре ракеты HIMARS.

Также ВС России уничтожили три беспилотника ВСУ самолётного типа и четыре дрона-камикадзе на Запорожском направлении.

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