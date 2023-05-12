РИА Новости: ВСУ не смогут форсировать Днепр в случае начала контрнаступления
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Об этом заявил РИА Новости российский боец с позывным Джоконда.
«Единственная возможность, как ВСУ могут нас контратаковать, — это по воде... Работает наша авиация, работает артиллерия, мы готовы», — заявил он.
Ранее в Минобороны России сообщили, что общая обстановка в зоне проведения специальной военной операции находится под контролем российских военных.
Утром 12 мая военные группировки «Восток» ВС России отразили ракетный удар ВСУ на Южно-Донецком направлении и сбили четыре ракеты HIMARS.
Также ВС России уничтожили три беспилотника ВСУ самолётного типа и четыре дрона-камикадзе на Запорожском направлении.