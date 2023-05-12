РИА Новости: ВСУ не смогут форсировать Днепр в случае начала контрнаступления

Украинские военные не смогут форсировать Днепр, если начнут контрнаступление.

Об этом заявил РИА Новости российский боец с позывным Джоконда.

«Единственная возможность, как ВСУ могут нас контратаковать, — это по воде... Работает наша авиация, работает артиллерия, мы готовы», — заявил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что общая обстановка в зоне проведения специальной военной операции находится под контролем российских военных.

Утром 12 мая военные группировки «Восток» ВС России отразили ракетный удар ВСУ на Южно-Донецком направлении и сбили четыре ракеты HIMARS.

Также ВС России уничтожили три беспилотника ВСУ самолётного типа и четыре дрона-камикадзе на Запорожском направлении.