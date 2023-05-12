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Российские военные уничтожили на Запорожском направлении семь украинских БПЛА

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ВС России уничтожили три беспилотника ВСУ самолётного типа и четыре дрона-камикадзе на Запорожском направлении.

Об этом заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«Средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и огнём стрелкового оружия уничтожены три беспилотных летательных аппарата самолётного типа и четыре БЛА-камикадзе», — рассказал он.

Кроме того, российские военные уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Полтавки.

Гордеев также отметил, что ВС России уничтожили миномётный расчёт ВСУ в районе Гуляйполя.

Он также сообщил, что военные группировки «Восток» ВС России отразили ракетный удар ВСУ на Южно-Донецком направлении и сбили четыре ракеты HIMARS.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о героических поступках российских солдат в ходе специальной военной операции.

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