FT: США считают следующие пять месяцев решающими для Украины
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает газета Financial Times.
«Некоторые союзники... говорят, что Вашингтон считает следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что эти месяцы могут быть «последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на местах».
9 мая стало известно, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $1,2 млрд.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США намерены ускорить поставки танков Abrams Украине и рассчитывают передать боевые машины в начале осени 2023 года.
Как писала Financial Times, украинские чиновники не уверены в том, что контрнаступление армии Украины будет успешным.