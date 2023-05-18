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FT: США считают следующие пять месяцев решающими для Украины

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США считают следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта на Украине.
FT: США считают следующие пять месяцев решающими для Украины
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета Financial Times.

«Некоторые союзники... говорят, что Вашингтон считает следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти месяцы могут быть «последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на местах».

9 мая стало известно, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $1,2 млрд.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США намерены ускорить поставки танков Abrams Украине и рассчитывают передать боевые машины в начале осени 2023 года.

Как писала Financial Times, украинские чиновники не уверены в том, что контрнаступление армии Украины будет успешным.

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