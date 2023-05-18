FT: США считают следующие пять месяцев решающими для Украины

США считают следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта на Украине.

Об этом сообщает газета Financial Times.

«Некоторые союзники... говорят, что Вашингтон считает следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти месяцы могут быть «последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на местах».

9 мая стало известно, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $1,2 млрд.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США намерены ускорить поставки танков Abrams Украине и рассчитывают передать боевые машины в начале осени 2023 года.

Как писала Financial Times, украинские чиновники не уверены в том, что контрнаступление армии Украины будет успешным.