Глава Пентагона заявил, что США намерены передать Украине танки Abrams осенью 2023 года
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«Мы делаем всё возможное, чтобы ускорить поставку этих танков», — приводит ТАСС его слова в ходе выступления на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил сената США.
Остин добавил, что Вашингтон рассчитывает передать Киеву Abrams в начале осени.
Ранее газета USA Today сообщала, что Соединённые Штаты намерены снять с передаваемых Вооружённым силам Украины танков Abrams секретное оборудование, чтобы не допустить его попадания в руки российских войск.