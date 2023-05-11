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Глава Пентагона заявил, что США намерены передать Украине танки Abrams осенью 2023 года

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США намерены ускорить поставки танков Abrams Украине и рассчитывают передать боевые машины в начале осени 2023 года. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Глава Пентагона заявил, что США намерены передать Украине танки Abrams осенью 2023 года
  • AP
  • © Mindaugas Kulbis

«Мы делаем всё возможное, чтобы ускорить поставку этих танков», — приводит ТАСС его слова в ходе выступления на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил сената США.

Остин добавил, что Вашингтон рассчитывает передать Киеву Abrams в начале осени.

Ранее газета USA Today сообщала, что Соединённые Штаты намерены снять с передаваемых Вооружённым силам Украины танков Abrams секретное оборудование, чтобы не допустить его попадания в руки российских войск.

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