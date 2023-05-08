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USA Today: США снимут с передаваемых Украине танков Abrams секретное оборудование

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Соединённые Штаты намерены снять с передаваемых Вооружённым силам Украины танков Abrams секретное оборудование, чтобы не допустить его попадания в руки российских войск.
USA Today: США снимут с передаваемых Украине танков Abrams секретное оборудование
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет издание USA Today.

В материале отмечается, что данные танки ещё в течение месяца не попадут на поле боя.

«В силу того, что они модифицируются для снятия чувствительных технологий, которые могут попасть в руки российских сил», — говорится в статье.

В американском Минобороны ранее подтвердили, что США решили отправить на Украину более старую версию танков Abrams, чтобы ускорить их поставку украинской армии.

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