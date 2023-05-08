USA Today: США снимут с передаваемых Украине танков Abrams секретное оборудование
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Об этом пишет издание USA Today.
В материале отмечается, что данные танки ещё в течение месяца не попадут на поле боя.
«В силу того, что они модифицируются для снятия чувствительных технологий, которые могут попасть в руки российских сил», — говорится в статье.
В американском Минобороны ранее подтвердили, что США решили отправить на Украину более старую версию танков Abrams, чтобы ускорить их поставку украинской армии.