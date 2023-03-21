Пентагон решил отправить Украине более старые танки Abrams ради ускорения их поставок
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американского Министерства обороны Патрика Райдера.
«Министерство обороны США в тесном сотрудничестве с Украиной приняло решение предоставить [Киеву] вариант танка Abrams М1А1, что позволит значительно ускорить сроки поставок и доставить эту важную технику на Украину к осени этого года», — сказал он.
В Белом доме ранее сообщили, что Пентагон вскоре может сообщить о принятии мер по поставке армии Украины американских танков Abrams раньше, чем ожидалось.