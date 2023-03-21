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Пентагон решил отправить Украине более старые танки Abrams ради ускорения их поставок

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Соединённые Штаты решили отправить на Украину более старую версию танков Abrams, чтобы ускорить их поставку украинской армии, заявили в Пентагоне.
Пентагон решил отправить Украине более старые танки Abrams ради ускорения их поставок
  • AP
  • © Mindaugas Kulbis

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американского Министерства обороны Патрика Райдера.

«Министерство обороны США в тесном сотрудничестве с Украиной приняло решение предоставить [Киеву] вариант танка Abrams М1А1, что позволит значительно ускорить сроки поставок и доставить эту важную технику на Украину к осени этого года», — сказал он.

В Белом доме ранее сообщили, что Пентагон вскоре может сообщить о принятии мер по поставке армии Украины американских танков Abrams раньше, чем ожидалось.

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