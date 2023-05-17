Al Binaa: стратегия России сломала хребет генералам НАТО и уничтожила контрнаступление ВСУ
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- © Iryna Rybakova
По его мнению, тактика российской армии оказалась эффективной для нанесения максимального урона не только украинским силам, но и Западу.
Садык аль-Хусейни рассказал, как российские военные делят стратегические участки на сектора и проводят операции по их освобождению.
«Русские буквально заманивают натовское оружие и технику в эти сектора и уничтожают», — говорится в сообщении.
Особое значение в ходе СВО, по словам эксперта, сыграло уничтожение российскими военными склада боеприпасов под Хмельницким и Николаевом.
«Стратегический ракетный удар по складам с западным вооружением сломал хребет генералам НАТО, руководившим переброской оружия», — заявил Садык аль-Хусейни.
Ранее немецкий политолог Йоханнес Варвик заявил, что стратегия Запада на Украине не может быть успешной.
Также глава ГУР Украины Кирилл Буданов назвал армию России одной из самых мощных в мире.