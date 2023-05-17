Автор ливанской газеты Al Binaa Мухаммад Садык аль-Хусейни заявил, что эффективная стратегия российских военных на Украине «сломала хребет генералам НАТО» и «уничтожила контрнаступление ВСУ».

По его мнению, тактика российской армии оказалась эффективной для нанесения максимального урона не только украинским силам, но и Западу.

Садык аль-Хусейни рассказал, как российские военные делят стратегические участки на сектора и проводят операции по их освобождению.

«Русские буквально заманивают натовское оружие и технику в эти сектора и уничтожают», — говорится в сообщении.

Особое значение в ходе СВО, по словам эксперта, сыграло уничтожение российскими военными склада боеприпасов под Хмельницким и Николаевом.

«Стратегический ракетный удар по складам с западным вооружением сломал хребет генералам НАТО, руководившим переброской оружия», — заявил Садык аль-Хусейни.

Ранее немецкий политолог Йоханнес Варвик заявил, что стратегия Запада на Украине не может быть успешной.

Также глава ГУР Украины Кирилл Буданов назвал армию России одной из самых мощных в мире.