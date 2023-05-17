Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Al Binaa: стратегия России сломала хребет генералам НАТО и уничтожила контрнаступление ВСУ

Короткая ссылка
Автор ливанской газеты Al Binaa Мухаммад Садык аль-Хусейни заявил, что эффективная стратегия российских военных на Украине «сломала хребет генералам НАТО» и «уничтожила контрнаступление ВСУ».
Al Binaa: стратегия России сломала хребет генералам НАТО и уничтожила контрнаступление ВСУ
  • AP
  • © Iryna Rybakova

По его мнению, тактика российской армии оказалась эффективной для нанесения максимального урона не только украинским силам, но и Западу.

Садык аль-Хусейни рассказал, как российские военные делят стратегические участки на сектора и проводят операции по их освобождению. 

«Русские буквально заманивают натовское оружие и технику в эти сектора и уничтожают», — говорится в сообщении.

Особое значение в ходе СВО, по словам эксперта, сыграло уничтожение российскими военными склада боеприпасов под Хмельницким и Николаевом.

«Стратегический ракетный удар по складам с западным вооружением сломал хребет генералам НАТО, руководившим переброской оружия», — заявил Садык аль-Хусейни.

Ранее немецкий политолог Йоханнес Варвик заявил, что стратегия Запада на Украине не может быть успешной.

Также глава ГУР Украины Кирилл Буданов назвал армию России одной из самых мощных в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить