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Немецкий политолог Варвик заявил, что стратегия Запада на Украине не может быть успешной

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Немецкий политолог Йоханнес Варвик в материале для Frankfurter Allgemeine выразил мнение, что политика Запада на Украине не является успешной.

Он отметил, что Запад перешёл чётко обозначенные Россией красные линии ещё в преддверии украинского конфликта и отказался достичь «баланса интересов».

«Учитывая серьёзные разрушения, огромные потери и всё ещё значительный потенциал эскалации наивно делать вид, что западный путь имел или может иметь успех", — подчеркнул Варвик.

Ранее директор эстонского Института внешней политики Кристи Райк заявила, что у единства Запада по вопросу помощи Украине есть пределы, и их уже невозможно скрывать.

По её оценкам, страх перед Россией «продолжает формировать позицию НАТО» в ситуации вокруг Украины.

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