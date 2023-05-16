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Эстонский политолог Райк: у единства Запада по вопросу помощи Украине есть предел

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У единства Запада по вопросу помощи Украине есть пределы, и их уже невозможно скрывать, считает директор эстонского Института внешней политики Кристи Райк.

Об этом она сказала после общения с коллегами на конференции Леннарта Мери.

«Я просто не понимаю логики тех, кто утверждает, что Украина вряд ли освободит все территории, и поэтому мы должны ограничить поддержку Запада», — сказала она в Twitter.

По её оценкам, страх перед Россией «продолжает формировать позицию НАТО» в ситуации вокруг Украины.

Райк подчеркнула, что Запад «боится войны с Россией», а аргумент о том, что вступление Украины в НАТО укрепит оборону альянса, всё ещё трудно довести до людей.

В марте премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times заявила, что Западу всё сложнее сохранять единство в отношении конфликта на Украине.

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