Эстонский политолог Райк: у единства Запада по вопросу помощи Украине есть предел
Об этом она сказала после общения с коллегами на конференции Леннарта Мери.
«Я просто не понимаю логики тех, кто утверждает, что Украина вряд ли освободит все территории, и поэтому мы должны ограничить поддержку Запада», — сказала она в Twitter.
По её оценкам, страх перед Россией «продолжает формировать позицию НАТО» в ситуации вокруг Украины.
Райк подчеркнула, что Запад «боится войны с Россией», а аргумент о том, что вступление Украины в НАТО укрепит оборону альянса, всё ещё трудно довести до людей.
В марте премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times заявила, что Западу всё сложнее сохранять единство в отношении конфликта на Украине.