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Премьер Эстонии Каллас: сохранять единство Запада по ситуации на Украине всё сложнее

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Западу всё сложнее сохранять единство в отношении конфликта на Украине.
Премьер Эстонии Каллас: сохранять единство Запада по ситуации на Украине всё сложнее
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times.

Она отметила, что дискуссионным остаётся вопрос об окончании боевых действий на Украине.

«Если некоторые думают, что мы приложим это последнее усилие и затем нарисуем черту и не будем делать что-то ещё, это действительно вызывает беспокойство», — заявила Каллас.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью El Periódico заявил, что не все европейские страны относятся к конфликту на Украине одинаково.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции наносят вред европейцам.

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