Премьер Эстонии Каллас: сохранять единство Запада по ситуации на Украине всё сложнее
- AP
- © Olivier Matthys
Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times.
Она отметила, что дискуссионным остаётся вопрос об окончании боевых действий на Украине.
«Если некоторые думают, что мы приложим это последнее усилие и затем нарисуем черту и не будем делать что-то ещё, это действительно вызывает беспокойство», — заявила Каллас.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью El Periódico заявил, что не все европейские страны относятся к конфликту на Украине одинаково.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции наносят вред европейцам.