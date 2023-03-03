Премьер Эстонии Каллас: сохранять единство Запада по ситуации на Украине всё сложнее

Западу всё сложнее сохранять единство в отношении конфликта на Украине.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times.

Она отметила, что дискуссионным остаётся вопрос об окончании боевых действий на Украине.

«Если некоторые думают, что мы приложим это последнее усилие и затем нарисуем черту и не будем делать что-то ещё, это действительно вызывает беспокойство», — заявила Каллас.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью El Periódico заявил, что не все европейские страны относятся к конфликту на Украине одинаково.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции наносят вред европейцам.