Песков: антироссийские санкции наносят вред европейцам

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции наносят вред европейцам, в том числе экономике Германии.
Песков: антироссийские санкции наносят вред европейцам
  • РИА Новости

«Определённые проблемы из-за санкций возникают, но до сих пор они были не критического характера. И здесь можно поспорить с господином Шольцем, специалисты прекрасно видят процесс адаптации экономики России к этим условиям... Также было бы непрофессионально умалчивать тот вред, который наносят санкции европейским странам... Очевиден вред этих санкций и для экономики ФРГ», — сказал он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для издания Foreign Affairs заявил о намерении долго сохранять санкции против России.

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