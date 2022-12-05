Песков: антироссийские санкции наносят вред европейцам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции наносят вред европейцам, в том числе экономике Германии.

«Определённые проблемы из-за санкций возникают, но до сих пор они были не критического характера. И здесь можно поспорить с господином Шольцем, специалисты прекрасно видят процесс адаптации экономики России к этим условиям... Также было бы непрофессионально умалчивать тот вред, который наносят санкции европейским странам... Очевиден вред этих санкций и для экономики ФРГ», — сказал он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для издания Foreign Affairs заявил о намерении долго сохранять санкции против России.