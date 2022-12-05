Шольц заявил о намерении долго сохранять санкции против России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для издания Foreign Affairs заявил о намерении долго сохранять санкции против России.

Как отмечает РИА Новости, Шольц заявил, что с самого начала кризиса «было ясно, что эти санкции придётся сохранять в течение длительного времени, поскольку их эффективность возрастает от недели к неделе».

По его словам, «ни одна санкция не будет снята, если Россия попытается диктовать условия мирного соглашения».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона давно адаптировалась к существованию в условиях санкций.

В июне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о непростом периоде адаптации экономики в условиях санкций.