Замглавы МИД России заявил об адаптации страны к существованию в условиях санкций

Замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российская сторона давно адаптировалась к существованию в условиях санкций.

«Мы давно адаптировались к работе в этих условиях. То, что произошло в последние месяцы, стимулирует дальнейшее углубление этой работы, дальнейшее уменьшение зависимости от доллара как средства международных расчётов, нахождение альтернатив в нашем развитии, нахождение тех путей, которые обеспечат движение вперёд вопреки проискам США и тех, кто следует в их фарватере», — цитирует его ТАСС.

В июне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о непростом периоде адаптации экономики в условиях санкций.