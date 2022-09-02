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Замглавы МИД России заявил об адаптации страны к существованию в условиях санкций

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Замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российская сторона давно адаптировалась к существованию в условиях санкций.
Замглавы МИД России заявил об адаптации страны к существованию в условиях санкций
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Мы давно адаптировались к работе в этих условиях. То, что произошло в последние месяцы, стимулирует дальнейшее углубление этой работы, дальнейшее уменьшение зависимости от доллара как средства международных расчётов, нахождение альтернатив в нашем развитии, нахождение тех путей, которые обеспечат движение вперёд вопреки проискам США и тех, кто следует в их фарватере», — цитирует его ТАСС.

В июне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о непростом периоде адаптации экономики в условиях санкций.

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