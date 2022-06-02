Мишустин заявил о непростом периоде адаптации экономики в условиях санкций

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о непростом периоде адаптации экономики в условиях санкций.
Мишустин заявил о непростом периоде адаптации экономики в условиях санкций
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе заседания правительства.

По словам премьера, трансформация системы контроля позволила добиться существенного снижения административных издержек бизнеса. По оценкам экспертов, общая сумма составила от 160 до 180 млрд рублей.

«Эти ресурсы теперь предприниматели могут направить на собственное развитие, что особенно актуально сейчас, когда наша экономика проходит непростой период адаптации к новым вызовам», — сказал Мишустин.

Ранее премьер России заявил, что подпавшим под санкции компаниям разрешат временно не избирать совет директоров.

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