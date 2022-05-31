Мишустин: подпавшим под санкции компаниям разрешат временно не избирать совет директоров

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что подпавшим под санкции компаниям разрешат временно не избирать совет директоров.
Мишустин: подпавшим под санкции компаниям разрешат временно не избирать совет директоров
  • РИА Новости

В ходе совещания правительства Мишустин сообщил, что кабмином был расширен ещё на десять позиций план первоочередных действий для наполнения экономики ликвидностью, а также чтобы помочь развитию инвестиционного процесса.

«Предлагается разрешить компаниям, подпавшим под санкции, временно не избирать совет директоров», — сказал Мишустин.

По его словам, сейчас это особенно актуально для публичных акционерных обществ.

Ранее правительство России выделило более 37 млрд рублей на программу льготного кредитования закупок импортной продукции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить