Мишустин: подпавшим под санкции компаниям разрешат временно не избирать совет директоров

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что подпавшим под санкции компаниям разрешат временно не избирать совет директоров.

В ходе совещания правительства Мишустин сообщил, что кабмином был расширен ещё на десять позиций план первоочередных действий для наполнения экономики ликвидностью, а также чтобы помочь развитию инвестиционного процесса.

«Предлагается разрешить компаниям, подпавшим под санкции, временно не избирать совет директоров», — сказал Мишустин.

По его словам, сейчас это особенно актуально для публичных акционерных обществ.

Ранее правительство России выделило более 37 млрд рублей на программу льготного кредитования закупок импортной продукции.