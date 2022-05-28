Кабмин выделил более 37 млрд рублей на льготное кредитование импортных закупок

Правительство России выделило более 37 млрд рублей на программу льготного кредитования закупок импортной продукции.

«Свыше 37 млрд рублей будет направлено на субсидирование специальной программы льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции», — сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что в список приоритетной импортной продукции входят продовольственные товары, лекарства, транспортные средства, электроника.

Ранее глава кабинета министров России Михаил Мишустин заявил, что ввоз в страну электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства, будет упрощён.

Как сообщила НСН со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, к программе льготного кредитования промышленных предприятий Москвы присоединился 21 банк.