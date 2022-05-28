Кабмин выделил более 37 млрд рублей на льготное кредитование импортных закупок

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Правительство России выделило более 37 млрд рублей на программу льготного кредитования закупок импортной продукции.
Кабмин выделил более 37 млрд рублей на льготное кредитование импортных закупок
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Свыше 37 млрд рублей будет направлено на субсидирование специальной программы льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции», — сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что в список приоритетной импортной продукции входят продовольственные товары, лекарства, транспортные средства, электроника.

Ранее глава кабинета министров России Михаил Мишустин заявил, что ввоз в страну электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства, будет упрощён.

Как сообщила НСН со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, к программе льготного кредитования промышленных предприятий Москвы присоединился 21 банк.

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