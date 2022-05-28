Кабмин выделил более 37 млрд рублей на льготное кредитование импортных закупок
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
«Свыше 37 млрд рублей будет направлено на субсидирование специальной программы льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции», — сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что в список приоритетной импортной продукции входят продовольственные товары, лекарства, транспортные средства, электроника.
Ранее глава кабинета министров России Михаил Мишустин заявил, что ввоз в страну электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства, будет упрощён.
Как сообщила НСН со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, к программе льготного кредитования промышленных предприятий Москвы присоединился 21 банк.